إسرائيل: تفكيك حماس يحتاج إلى أكثر من بضعة أشهر

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بأن تفكيك حركة حماس "يحتاج إلى أكثر من بضعة أشهر".

جاء ذلك في لقاء جمعهما في إسرائيل التي وصلها سوليفان، اليوم، في زيارة تستمر يومين.

ونقلت القناة "13" العبرية عن غالانت قوله لسوليفان: "تفكيك حماس يحتاج إلى أكثر من بضعة أشهر، وستكون حربا طويلة الأمد".

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن نتنياهو التقى مع سوليفان في تل أبيب.

ومن المقرر أن يلتقي سوليفان في وقت لاحق من اليوم، مع المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي في تل أبيب، حسب المصدر ذاته.

وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض الأربعاء، فإن سوليفان سيلتقي أيضا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

ووفقا لتقارير متعددة، من المتوقع أن ينقل سوليفان للحكومة الإسرائيلية رؤية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إزاء ارتفاع الخسائر بصفوف المدنيين الفلسطينيين وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

والثلاثاء، قال بايدن إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي" لقطاع غزة، ودعا نتنياهو إلى تغيير حكومته لأنها "لا تريد حل الدولتين".