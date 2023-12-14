وفاة نائب تركي بأزمة قلبية بعد خطاب في البرلمان عن الحرب في غزة.. فيديو

توفي النائب التركي عن حزب السعادة، حسن بيتماز، الخميس، بعد أن أغمي عليه خلال إلقائه خطابا ضد إسرائيل أمام البرلمان، الثلاثاء، انتقد فيه العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

وتعرض بيتماز (53 عاما) لأزمة قلبية بعد إلقاء خطابه، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحظة سقوطه أرضا، ولوحظ وجود لافتة بجانبه مكتوب عليها "إسرائيل قاتلة".

وبحسب ما ورد، توقف قلبه لكنه استأنف النبض بعد التدخل الطبي. وذكر بيان لاحق أن حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما، وصفت بالخطيرة وأن حياته ما زالت في خطر.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في منشور على أكس، عن وفاة بيتماز، وهو عضو البرلمان عن "حزب السعادة الإسلامي".

وقال قوجة "لم يتم إنقاذ، حسن بيتماز، على الرغم من كل التدخلات التي تمت في وحدة العناية المركزة في مستشفى أنقرة بيلكنت، حيث عولج، وتوفي اليوم الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي. رحم الله نائبنا وأتقدم بالتعازي لأسرته وكل محبيه وخاصة حزب السعادة".