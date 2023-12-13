الأردن..5 وفيات و35 إصابة بحادث تدهور حافلة طريق سلحوب.. فيديو

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في الأردن بأن الفرق المتخصصة في مديريات الدفاع المدني والشرطة تعاملت صباح اليوم مع حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب مما أدى إلى انحرافها عن الطريق العام إلى احد الاودية، مقابل غابة الشهيد وصفي التل تحديدا منتصف نزول سلحوب.

وأضاف الناطق الإعلامي بانه نتج عن الحادث وفاة خمسة اشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح ورضوض، ومنها 5 إصابات بالغة، لافتاً أنه تم إخلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم لهم .

وأوضح أن الناطق الإعلامي بأن العاملين في الميدان من السير والدوريات الخارجية، ومديرية شرطة البلقاء وصلوا إلى الموقع فور تلقي البلاغ وعملوا على تنظيم حركة السير وتسهيل عمليات الإسعاف والإنقاذ، مضيفاً أنه تم فتح تحقيق مروري بالحادث للوقوف على أسبابه.