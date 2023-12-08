غوتيريش: هجمات حماس لا يمكن أن تبرر القتل الوحشي للفلسطينيين

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أن هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر "لا يمكن أن تبرر القتل الوحشي للشعب الفلسطيني".

وجاءت تصريحات غوتيريش قبيل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على مطلب وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ودعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"في قطاع غزة، حيث خلفت الغارات الإسرائيلية أكثر من 17 ألف قتيل خلال شهرين.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان: "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

واضاف: "الدعوة إلى وضع حد لإزهاق أرواح الفلسطينيين في غزة لا تمثل إنكارا للهجمات البغيضة التي وقعت في السابع من أكتوبر في إسرائيل التي شنتها حماس".