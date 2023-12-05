قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدات حدودية في لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، محيط أطراف بلدتي "الناقورة" و"ميس الجبل" الحدوديتين جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، تعرض محيط بلدات "شيحين" و"الجبين" في قضاء صور جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت ليلة أمس الإثنين محيط عدد من البلدات الحدودية الجنوبية، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف عدد من البلدات، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر لبنانية، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان اندلاع الحرب في غزة.