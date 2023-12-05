تقرير أميركي: إسرائيل تدرس إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن إسرائيل تقوم بتجميع نظام مضخات كبيرة، لاستخدامها في غمر شبكة الانفاق الممتدة لحركة "حماس" أسفل قطاع غزة بمياه البحر.

وذكرت تقرير الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين القول، إنه لا يُعرف بعد ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تعتزم استخدام هذا الأسلوب، موضحين أن إسرائيل لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن هذه الخطة كما لم تستبعد تنفيذها.

وقال المسؤولون إن القوات الإسرائيلية أكملت تركيب مضخات كبيرة لمياه البحر شمال مخيم الشاطئ للاجئين منتصف نوفمبر الماضي. وذكرت الصحيفة أنه تم تركيب خمس مضخات على الأقل، يمكنها سحب المياه من البحر المتوسط، وضخ الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه في الساعة في الأنفاق، مما سيؤدي لغمرها خلال بضعة أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أنه باستخدام مثل هذا الأسلوب، سوف تتمكن إسرائيل من تدمير الأنفاق ودفع مقاتلي "حماس" إلى الخروج من الأنفاق، وقال المسؤولون الأميركيون إنه من ناحية أخرى، هذا من شأنه تهديد إمدادات المياه في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أبلغت أميركا أولاً بهذا الخيار مطلع الشهر الماضي، مما أدى إلى إجراء نقاش للموازنة بين القابلية للتنفيذ والتأثير البيئي والقيمة العسكرية للقضاء على الأنفاق.

وكان الجيش الاسرائيلي قد قال إنه عثر على أكثر من 800 فتحة نفق منذ بدء الحرب في غزة. وأوضح أنه قام بتدمير 500 فتحة نفق بالفعل.