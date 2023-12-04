إسرائيل توسع عملياتها العسكرية في كل قطاع غزة

قصفت القوات الإسرائيلية مناطق واسعة في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما لاذ المدنيون في القطاع المحاصر إلى منطقة آخذة في التضاؤل في الجنوب، وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 15523 قُتلوا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري للصحافيين، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية ضد مراكز حماس في كل قطاع غزة"، فيما قالت حركة "حماس" إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات إسرائيلية على بعد نحو كيلومترين من مدينة خان يونس في الجنوب، وذكر سكان في خان يونس أن بوسعهم سماع دوي نيران الدبابات وأنهم يخشون من أن إسرائيل تجهز هجوما بريا جديدا، وكان كثير منهم قد انتقلوا بالفعل إلى خان يونس للفرار من هجمات سابقة.

وتجددت الحرب يوم الجمعة الماضي عقب انتهاء هدنة استمرت أسبوعاً في القتال بين القوات الإسرائيلية و"حماس"، تم خلاله تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".