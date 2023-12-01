إسرائيل تواصل قصف غزة.. وسقوط 32 قتيلاً بعد انتهاء الهدنة

استأنفت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف قطاع غزة وفر المدنيون الفلسطينيون بحثاً عن مأوى ودوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل، اليوم الجمعة، مع استئناف الحرب بعد انتهاء هدنة استمرت أسبوعاً دون التوصل إلى اتفاق لتمديدها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "استأنف العمليات القتالية"، متهماً حركة (حماس) بانتهاك الهدنة أولا بإطلاق الصواريخ، فيما حمّلت الحركة، إسرائيل، مسؤولية إنهاء الهدنة واستئناف الحرب، بعد رفضها طوال الليل التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين.

ومع انقضاء الهدنة شاهد مراسلو رويترز في خان يونس بجنوب غزة تصاعد أعمدة الدخان في السماء مع تعرض مناطق شرق المدينة لقصف مكثف، وخرج السكان إلى الشوارع فارين بحثاً عن مأوى في غرب القطاع.

وتصاعدت أعمدة ضخمة من الدخان في شمال القطاع، منطقة الحرب الرئيسية قبل الهدنة، وأمكن رؤيتها عبر السياج في إسرائيل، وتردد دوي إطلاق النار والانفجارات، وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 32 شخصاً جراء الضربات الجوية الإسرائيلية منذ انتهاء الهدنة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "مع استئناف القتال نؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب المتمثلة في تحرير رهائننا والقضاء على حماس وضمان أن غزة لن تشكل أبدا تهديدا لسكان إسرائيل"، بحسب وصفه.