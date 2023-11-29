41 عاملاً عالقون داخل نفق في الهند منذ 17 يوماً

قال رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال الهندية، بوشكار سينغ دامي، أمس، إنه تم إدخال أنابيب تصل إلى عمق 52 متراً من خلال الأنقاض في نفق سيلكيارا، وذلك في إطار تواصل الجهود لإنقاذ 41 عاملاً عالقين منذ 17 يوماً. ونقلت وكالة «برس ترست أوف إنديا» عن المسؤول الهندي قوله للصحافيين في سيلكيارا إن نقطة الاختراق المطلوب الوصول إليها تقع على عمق 57 متراً. ويحتاج رجال الإنقاذ إلى الحفر من خلال 10 أمتار من الأنقاض باستخدام تقنية «حفر الفئران».

وكانت عملية الحفر تتم في وقت سابق باستخدام مثقاب ضخم ولكنه علق تحت الأنقاض يوم الجمعة الماضي على عمق 47 متراً. وبدأ فريق من العمال إزالة الوحل يدوياً باستخدام تقنية «حفر الفئران»، فيما تم الدفع بأنابيب قطرها 800 مليمتر عبر الأنقاض بواسطة آلة المثقاب «البريمة».