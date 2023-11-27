إسرائيل وحماس تتفقان على تمديد الهدنة ليومين إضافيين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الاثنين أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس لمدة يومين آخرين.

كانت قطر، إلى جانب مصر، الوسيط الرئيسي في الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس.

يأتي هذا الإعلان في اليوم الأخير من هدنة مدتها أربعة أيام بين الطرفين المتحاربين، حيث يستعدان لتبادل رابع للرهائن المحتجزين لدى المسلحين بالفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.

في وقت سابق الأحد، أطلقت حماس سراح 17 رهينة آخرين - 14 إسرائيليا وثلاثة تايلانديين - في عملية تبادل ثالثة بموجب الهدنة التي استمرت أربعة أيام. وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيراً فلسطينياً.

من بين ما يقرب من 240 رهينة احتجزتهم حماس في هجومها في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل والذي أشعل الحرب، تم إطلاق سراح 62 رهينة، وأطلقت القوات الإسرائيلية سراح واحد وعثر على اثنين ميتين داخل غزة.

وقالت إسرائيل إنها ستمدد وقف إطلاق النار يوما واحدا مقابل كل 10 رهائن إضافيين يتم إطلاق سراحهم. وقالت حماس أيضا إنها تأمل في تمديد الهدنة.

مع اتفاق الهدنة، زادت شحنات الوقود والإمدادات إلى غزة - على الرغم من أن جماعات الإغاثة تقول إنها لا تزال بالكاد كافية لتقليص احتياجات 2.3 مليون فلسطيني في غزة الذين عانوا أسابيع من الحصار والقصف الإسرائيلي.