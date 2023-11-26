سورية.. استهداف مطار دمشق الدولي بغارات إسرائيلية

أفادت صحيفة "الوطن" السورية، بمعلومات أولية عن "استهداف مطار دمشق الدولي بعدوان إسرائيلي وبانتظار تحديد الأضرار". وقالت الصحيفة أنه تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان "شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد عصر اليوم الأحد غارة جديدة استهدفت مطار دمشق الدولي .. حيث استهدفت مهابط المطار ما أدى لخروجه عن الخدمة مجدداً".

ومع الحديث عن استهداف مطار دمشق، أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد بدوي صوت انفجار ضخم في العاصمة السورية ، فيما أشارت إلى تصاعد الدخان في محيط منطقتيّ المزة والمعضمية عقب دوي الانفجارات.