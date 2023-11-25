زيلينسكي يقيل عددا من كبار ضباط الحرس الوطني

أصدر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي مرسوما بإقالة عدد من كبار ضباط الحرس الوطني أمس الجمعة. وطبقا للمرسوم الرئاسي، سيتم إقالة النائب الأول لرئيس الحرس الثوري، الليفتنانت جنرال، فولوديمير كوندراتيوك.

كما سيتم إقالة ثلاثة نواب آخرين، وهم الليفتنانت جنرال، أولكسندر نابوك وضابطين آخرين برتبة، ميجور جنرال وهما أوليه ساخون وميكولا ميكولينكا.

وباستثناء ساخون، كان جميع الجنرالات في مناصبهم، قبل الحرب. ولم يعرف بعد الأسباب وراء هذا التعديل في قيادة الحرس الوطني.