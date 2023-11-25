أوكرانيا تتهم روسيا بشن أوسع هجوم بمسيّرات على كييف منذ بدء الحرب

اتهمت أوكرانيا روسيا السبت بشن هجوم ليلي بواسطة مسيّرات قالت إنه الأكبر منذ بدء الحرب في فبراير 2022، ما حرم عشرات الأبنية السكنية والمنشآت من التيار الكهربائي.

وأتى الهجوم في يوم تحيي أوكرانيا ذكرى "جرائم" ارتكبها السوفييت في عهد جوزف ستالين في حق الأوكرانيين في ثلاثينات القرن الماضي خلال المجاعة الكبرى التي تسببت بوفاة الملايين.

وصباح السبت، قال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 71 مسيرة هجومية من طراز شاهد أطلقتها روسيا ليلا. وأوضح أن "غالبيتها دمرت في منطقة كييف".

وأصيب خمسة أشخاص بينهم طفل في الحادية عشرة في هذا الهجوم على ما ذكرت السلطات المحلية في كييف.

واستمر الانذار الجوي في كييف مدة ست ساعات، وتسبّب الهجوم بسقوط حطام واندلاع نيران وبأضرار لحقت بأبنية في العاصمة، على ما قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو. وأضاف "يستمر الروس في زرع الرعب والإرهاب".

وتسبب الهجوم أيضا، بانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الأبنية السكنية وأكثر من مئة منشأة.

وقالت وزارة الطاقة في بيان "صبيحة 25 نوفمبر تسبب هجوم واسع شن بمسيّرات بانقطاع خط للتوتر العالي". وأضافت "نتيجة لذلك انقطع التيار عن 77 مبنى سكنيا و120 منشأة في وسط العاصمة".