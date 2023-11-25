حماس ستطلق سراح 14 رهينة إسرائيلية مقابل إطلاق سراح 42 فلسطينيا في صفقة التبادل الثانية

تعتزم حماس إطلاق سراح 14 رهينة إسرائيلية مقابل إطلاق إسرائيل سراح 42 أسيرا فلسطينيا اليوم السبت كجزء من عملية تبادل خلال وقف إطلاق النار المستمر لمدة أربعة أيام، وفقا لمسؤول مصري بارز.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مسموح له بالحديث عن تفاصيل المفاوضات الجارية، إن البلدين الوسيطين مصر وقطر قدما لإسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم من قبل حماس. أكد مسؤول ثان، تحدث أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته، هذه التفاصيل.

تأتي عملية المبادلة المقبلة في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار بعد إطلاق حماس يوم الجمعة سراح 24 من حوالي 240 رهينة احتجزتها خلال هجومها في 7 أكتوبر على إسرائيل والذي أدى إلى اندلاع الحرب. وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن 39 فلسطينيا من السجون.