القوات الإسرائيلية تطلق النار على سيارة في جنوب لبنان

أطلقت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت ، النار على سيارة دون وقوع إصابات في جنوب لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم أن "القوات الاسرائيلية أطلقت النار على سيارة تعود لمواطن من بلدة كفركلا، بخمس طلقات في منطقة الوزاني دون إصابته ونجاته بأعجوبة."

وأشارت إلى دورية من الجيش قامت بسحب المواطن من المكان، لافتة إلى أن "القوات الاسرائيلية أطلقت النار في الهواء لإخافة المزارعين الذين يعملون بأرضهم في وادي هونين".

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن مسلحي حزب الله والقوات الإسرائيلية تبادلوا إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد منتصف ليل الجمعة السبت.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أسقطت صاروخا أُطلق على مسيرة إسرائيلية من جنوب لبنان، وضربت القوات الإسرائيلية أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على ذلك.