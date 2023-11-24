الجيش الإسرائيلي: الرهائن المفرج عنهم وصلوا إلى إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة موجودون حاليا في إسرائيل وخضعوا لفحوصات طبية.

وذكر أن "الرهائن المفرج عنهم خضعوا لتقييم طبي أولي داخل الأراضي الإسرائيلية. وسيستمر جنود من الجيش الإسرائيلي في مرافقتهم بينما يتم نقلهم لمستشفيات إسرائيلية، حيث سيتم لم شملهم مع عائلاتهم".

وكانت قطر قد قالت إنه تم إطلاق سراح 24 رهينة، بينهم 13 إسرائيليا.