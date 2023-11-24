بدء سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة

بدأ صباح الجمعة سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحماس في قطاع غزّة على أن يليها الإفراج عن دفعة أولى من 13 رهينة من المدنيين بعد الظهر، في أول تهدئة منذ بدء الحرب التي سقط فيها آلاف القتلى قبل أسابيع عدة.

وكانت قطر الوسيط الرئيس إلى جانب مصر والولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق الهدنة على أربعة أيام قابلة للتجديد يتم خلالها تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة ب150 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.

وكان من المقرر ان تدخل الهدنة حيز التنفيذ الخميس لكنها أرجئت إلى الجمعة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الساعة الخامسة ت غ) في اليوم التاسع والأربعين للحرب بين اسرائيل وحركة حماس.

وينتظر الافراج عن الدفعة الأولى من الرهائن التي تضم 13 امرأة وطفلا قرابة الساعة 16,00 (14,00 ت غ).

وبعد ظهر الجمعة، نشرت هيئة الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية قائمة تضم 39 اسما لأسرى فلسطينيين- 15 فتى و24 امرأة- سيتم إطلاق سراحهم، مقابل الرهائن الإسرائيليين.

وأكدت حماس التزامها "بتنفيذ الاتفاق (حول الهدنة) وإنجاحه طالما التزمت إسرائيل بتنفيذه".

وبدأ وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام في الحرب بين إسرائيل وحماس صباح الجمعة في غزة كجزء من الاتفاق.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيمضي قدماً في الحرب بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الجمعة إن بلاده ستستأنف الحرب ضد حماس بعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت.

وتابع كوهين أثناء قيامه بجولة في مناطق حدودية مدمرة مع نظرائه من البرتغال وسلوفينيا: إن إسرائيل ستواصل حربها على حماس ولن نتوقف حتى نحقق هدفينا الرئيسيين، إسقاط حكم حماس وإعادة جميع المختطفين إلينا آمنين وسليمين.