اسرائيل تستلم قائمة أولية بأسماء الرهائن وتتواصل مع عائلاتهم

اعلن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية الخميس عن استلام قائمة أولية بأسماء الرهائن وأنه يجري التواصل مع عائلاتهم.

وقال مكتب بنيامين نتنياهو باللغة العربية إن "إسرائيل تؤكد على أنه تم استلام قائمة أسماء أولية للمختطفين والجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات المختطفين".

فيما أكدت حركة حماس في قطاع غزة وقطر أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح الجمعة.