الجيش الإسرائيلي: قواتنا الجوية قصفت أكثر من 300 هدف لحماس في غزة خلال يوم واحد

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية قصفت أكثر من 300 هدف تابع لحركة حماس في قطاع غزة خلال يوم واحد.

وقال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن الأهداف تشمل "مراكز للقيادة العسكرية، وأنفاق إرهاب تحت الأرض، ومنشآت لتخزين الأسلحة، ومواقع لتصنيع الأسلحة، ومواقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات".

وإلى جانب قصف غزة جوا، فقد واصلت قوات الجيش الإسرائيلي أيضا هجومها البري.

وكان من المفترض أن يشهد صباح اليوم الخميس في البداية، بدء وقف لإطلاق النار لعدة أيام، بعد أن تم التفاوض على ذلك بين إسرائيل وحماس خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب الجانب الإسرائيلي، فقد تم تأجيل ذلك إلى يوم غد الجمعة.