من الجد إلى الأحفاد.. مقتل 52 من عائلة واحدة في مخيم جباليا بغزة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأربعاء إن أكثر من 50 فردا من عائلة واحدة قتلوا في مخيم جباليا للاجئين بشمال قطاع غزة خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية هناك.

وأضاف على هامش مؤتمر صحافي لوزراء الخارجية العرب والمسلمين في لندن إن 52 فردا من عائلة قدورة في جباليا قتلوا هذا الصباح فقط .

وأوضح "لدي قائمة الأسماء" مؤكدا أن العائلة أُبيدت بالكامل من الجد إلى الأحفاد.