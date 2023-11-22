كوريا الشمالية: قمر التجسس الجديد يرسل أولى صوره لقواعد عسكرية أميركية

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الكوري الجنوبي كيم جونغ أون اطلع على صور لقواعد عسكرية أميركية رئيسية في جزيرة غوام أرسلها أول قمر اصطناعي لأغراض التجسس تضعه هذه الدولة في المدار.

وأوضحت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي "اطلع على الصور الجوية لقاعدة أندرسون الجوية وميناء أبرا وقواعد عسكرية أميركية أخرى ملتقطة من الجو فوق غوام في المحيط الهادئ تم تلقيها عند الساعة 09,21 في 22 نوفمبر".

وكانت الوكالة أكدت في وقت سابق نجاح إطلاق القمر الاصطناعي "مليغيونغ-1" لأغراض التجسس.