السيسي يرحب بنجاح الوساطة "المصرية القطرية الأميركية" في الوصول لهدنة إنسانية بغزة

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة "المصرية القطرية الأميركية" في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في غزة.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأميركية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين. وأؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".