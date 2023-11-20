زلزال بقوة 4.3 رجة يهزّ جنوب إيران

هزّ زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الاثنين، منطقة "سركز أحمدي" في محافظة هرمزكان جنوب إيران، دون أن يسفر عن أي خسائر.

صرح بذلك مدير عام هيئة الطوارئ في المحافظة "مهرداد حسن زادة، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأكد "حسن زادة"، بأن فرق التقييم توجهت الى منطقة الحادث فور التبلغ بوقوعه.

وأضاف، بأنه تم الاتصال أيضا مع المسؤولين المعنيين في منطقة الزلزال، الذين أكّدوا على غرار نتائج التقييم، أن الحادث لم يسجّل أي خسائر ملفتة.

وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني، بأنه تحدّد مركز هذا الزلزال على عمق 19 كيلومترا من سطح الأرض.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.