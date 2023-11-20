بايدن: الاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن بات وشيكاً

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الاثنين، إنه يعتقد أن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس بات وشيكاً.

وسأل أحد الصحافيين بايدن على هامش حفل أقيم في البيت الأبيض "هل هناك اتفاق وشيك لإطلاق سراح الرهائن؟"، فأجاب الرئيس الأميركي "أعتقد ذلك".

ورغم استمرار القتال بين مسلحي حماس والقوات الإسرائيلية، التي تشن هجوما، يقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق لتحرير بعض الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

وتحتجز حماس حوالي 240 رهينة منذ هجومها الدامي عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما دفع إسرائيل إلى اجتياح القطاع للقضاء على الحركة الإسلامية بعد عدة حروب غير حاسمة منذ عام 2007.