بوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين الأربعاء

قال التلفزيون الرسمي الروسي الأحد ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين الأربعاء.

وقال برنامج "فيستي" التلفزيوني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد نقلا عن جدول بوتين للأسبوع المقبل "سيشارك فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين الافتراضية".

لم يحضر بوتين آخر اجتماعين لمجموعة العشرين - استضافتهما الهند في سبتمبر وإندونيسيا العام الماضي، وأرسل وزير الخارجية سيرغي لافروف بدلاً منه.

وأعلنت الهند السبت أن رئيس حكومتها ناريندرا مودي سيترأس قمة افتراضية الأربعاء "للمضي قدما في تحديد النتائج / نقاط العمل منذ قمة نيودلهي".

ولم يقم بوتين سوى برحلات قليلة خارج روسيا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الزعيم الروسي بسبب الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين.

وتضم مجموعة العشرين 19 من أكبر الاقتصادات في العالم بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.