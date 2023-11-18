رئيس المالديف الجديد يقدم طلبا رسميا إلى الهند لسحب أفرادها العسكريين

طلب رئيس المالديف الجديد، محمد مويزو، اليوم السبت، رسميا من الهند سحب قواتها العسكرية من بلاده، وذلك غداة تأديته اليمين رئيسا.

وقال مكتب الرئيس في بيان، إن مويزو قدم الطلب عندما التقى كيرين ريجيجو، وزير الهند لعلوم الأرض الذي تواجد في المالديف لحضور مراسم التنصيب الرئاسي.

وأضاف البيان " أشار الرئيس إلى انعقاد الانتخابات الرئاسية في سبتمبر، حيث قدم الشعب المالديفي تفويضا قويا لتقديم الطلب للهند، وعبر عن أمل في أن تحترم الهند الإرادة الديمقراطية لشعب المالديف".

ولم يعرف عدد القوات الهندية في المالديف، ويقول منتقدون إن السرية في اتفاق بين الهند وحكومة صليح بشأن دور وعدد القوات الهندية أدت إلى إثارة الشائعات والشكوك.

وفي السياق، صرح وزير المالديف للاتصالات الإستراتيجية، إبراهيم خليل، للأسوشيتدبرس، بأن الرئيس نفسه سيضطر إلى استكشاف عدد الجنود الهنود الموجودين على أرض بلاده من مسؤولين بعد نهاية الأسبوع.

وأضاف أن المناقشات تجرى بطريقة ودية كما تأمل المالديف في أن تسحب الهند القوات قريبا.