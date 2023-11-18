تعليق عملية إنقاذ العمال العالقين في نفق في الهند بعد انهيارات جديدة

عُلّقت السبت عملية إنقاذ 41 عاملًا عالقين منذ أسبوع تقريبًا في نفق قيد الإنشاء بشمال الهند، في إجراء احترازي بعد انهيارات جديدة، على ما أفادت الشركة المسؤولة عن مشروع النفق.

وكانت الشركة قد تحدثت في وقت سابق عن أن 40 عاملًا عالقون في النفق، لكن المسؤول الإداري في إقليم أوتاركاشي أبيشيك روهيلا أعلن السبت أنهم في الحقيقة 41 عاملًا.

حدث تشقق كبير مساء الجمعة وأثار "حالة من الذعر في النفق" ومخاوف من انهيار السقف. وتوقفت العمليات بسبب احتمال حدوث "انهيار كبير" مجددا، حسبما قالت الشركة الحكومية للطرقات السريعة والبنى التحتية.

تزيل حفارات الركام منذ صباح الأحد لشق طريق يخرج عبره العمال بعدما انهار جزء من النفق الذي كانوا يعملون على تشييده في ولاية أوتارخند في جبال هملايا.

صباح السبت، عُلّقت أعمال جرف أطنان من التربة والصخور للوصول إلى العمّال، على ما قال المسؤول الإداري في إقليم أوتاركاشي أبيشيك روهيلا لوكالة فرانس برس.

وأضاف روهيلا "إلى جانب الحفر، هناك إجراءات أخرى جارية" لتحسين الوضع.

وكانت فرق الإنقاذ أشارت الجمعة إلى أنها حفرت أقلّ من نصف المسافة اللازمة للوصول إلى الرجال العالقين.

وبعد تعطل حفارة أولى، نقل سلاح الجو الأربعاء آلية أخرى في طائرة عسكرية من طراز "سي-130 هركوليس"، لكنها اصطدمت بصخرة كبيرة.

وأضافت الشركة الحكومية للطرقات السريعة والبنى التحتية "لم تتمكن الحفارة من التقدم لإصابتها بأضرار".

ويحاول المهندسون إدخال أنبوب أسطواني فولاذي يبلغ عرضه حوالى 90 سنتيمترًا في الركام، ما يكفي لعبور الرجال العالقين من خلاله.

استخدم عناصر الإنقاذ الأجهزة اللاسلكية للتواصل مع العمال العالقين. وأُدخل الطعام والمياه والأكسجين والأدوية إليهم عبر أنبوب بعرض 15 سنتمترًا.

لكن وسائل الإعلام الهندية ذكرت أن العمال العالقين في مكان مساحته 400 متر منذ 12 نوفمبر، في حالة يأس.

وقال عنصر الإنقاذ محمد رضوان لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، "نواصل إرسال الرسائل للاستفسار عن حالتهم الصحية (...) لكن كلّهم يطرحون سؤالًا واحدًا هو "متى ستُخرجوننا من هنا؟".