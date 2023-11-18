مقتل 20 فلسطينيا بغارات إسرائيلية في خان يونس بغزة ومخيم بلاطة بالضفة

قال مسؤولون من قطاع الصحة في مستشفى ناصر بغزة إن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا اليوم السبت جراء غارة جوية أصابت منزلا غربي مدينة خان يونس.

ورفعت السلطات الصحية في غزة أمس الجمعة العدد الإجمالي للقتلى جراء القصف الإسرائيلي قائلة إنه تجاوز 12 ألفا بينهم خمسة آلاف طفل. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام ذات مصداقية، ولكن يتم تحديثها الآن بشكل غير منتظم بسبب صعوبة جمع المعلومات.

من جهة أخرى قال الجيش الإسرائيلي ومسعفون وفصائل فلسطينية إن ضربة جوية إسرائيلية أودت بحياة خمسة مقاتلين فلسطينيين وأصابت اثنين آخرين في الضفة الغربية المحتلة اليوم السبت.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الهجوم الذي وقع في مخيم بلاطة بالقرب من مدينة نابلس الشمالية نفذته طائرة حربية على ما يبدو فيما قد يمثل تصعيدا في الأساليب الإسرائيلية المستخدمة في الضفة الغربية.

تشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف بالتزامن مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ستة أسابيع ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إنه ضرب "عددا من المسلحين في بلاطة... وأحبط هجمات ضد مدنيين إسرائيليين".

وأضاف أن الضربة نفذتها إحدى طائراته دون أن يحدد نوعها.