طائرة إسرائيلية تطلق صواريخ على مصنع للألمنيوم في جنوب لبنان

أطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة صاروخين على مصنع للألمنيوم خارج مدينة النبطية جنوب لبنان فجر السبت، ما أدى إلى نشوب حريق وأضرار واسعة النطاق، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

الضربة الإسرائيلية قرب قرية الطول هي الأولى التي تضرب المنطقة منذ الحرب التي استمرت 34 يوما في عام 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، وبعيدا عن الحدود.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن رجال إطفاء وسيارات إسعاف هرعوا إلى المنطقة، لكنها لم تذكر وجود أي ضحايا للغارة التي وقعت عند الفجر تقريبا.

لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على غارة المصنع، لكنه قال إن الجيش الإسرائيلي يضرب حاليًا أهدافًا لحزب الله. وأضاف أن المزيد من التفاصيل ستعلن لاحقا.