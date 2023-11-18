خروج مئات الأشخاص من مستشفى الشفاء بغزة سيرا باستثناء 120 جريحا والأطفال الخدج

خرج مئات الأشخاص السبت من مستشفى الشفاء بأمر من الجيش الإسرائيلي وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس فيما قالت وزارة الصحة التابعة لحماس إن "120 جريحا" والأطفال الخدج" لا يزالون فيه.

وأكد مدير المستشفى أن الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء المنشأة الصحية التي تحاصرها الدبابات الإسرائيلية منذ أيام عدة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "120 جريحا لا يزالون في المستشفى" بينهم الأطفال الخدج من دون معرفة عدد الأطفال المحدد.

وأكدت الوزارة "نحن على اتصال مع الصليب الأحمر بشأنهم" من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكان مسؤول في الوزارة أكد في وقت سابق أن "450 جريحا ومريضا" عالقون مع عدد قليل من أفراد الطاقم الطبي.

وشاهد صحافي متعاون مع وكالة فرانس برس أطفالا ونساء ورجالا بعضهم مصاب أو بأطراف مبتورة ينزحون جنوبا باتجاه شارع صلاح الدين، مشيرا إلى عدم مشاركة أي سيارة إسعاف في عملية الإجلاء.

في الطريق نحو الجنوب، أكد الصحافي رصده ما لا يقل عن 15 جثة بعضها في مراحل متقدمة من التحلل في الطرق المدمرة حيث السيارات مقلوبة أو مهشمة وكذلك المحال التجارية.

وشوهدت دبابات وناقلات جند وغيرها من الآليات الإسرائيلية المدرعة في محيط المستشفى بينما حلقت فوق المنطقة طائرات مسيّرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وسع عملية إخلاء مستشفى الشفاء بقطاع غزة بناء على طلب من مدير المستشفى.

وأضاف الجيش أنه في حال أراد بعض سكان غزة ،الذين كانوا قد اتخذوا ملاذا في المنطقة المحيطة بأكبر مستشفى بالقطاع، المغادرة ،فإنه سوف يتم عرض ممر آمن عليهم. وأكد شهود عيان أن الناس يغادرون أرض المستشفى.

وتابع الجيش انه لم يأمر المرضى أو العاملين بالمستشفى صراحة بالإخلاء. وأوضح أنه في حال رغب المرضى في المغادرة ، سوف يتم تسهيل نقلهم إلى المستشفيات الأخرى.

وتابع أن القوات تقدم مساعدات إغاثية للمستشفى.

وأصبح مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع، محورا للعمليّة التي تنفذها إسرائيل وسط اتهامها حماس باستخدام المستشفى مركزا قياديا، وهو ما تنفيه الحركة. واقتحم الجيش المستشفى فجر الأربعاء.

وفي الأيام الأخيرة وخلال اقتحامهم المستشفى فجر جنود إسرائيليون أقساما عدة من بينها الطابق الأرضي من قسم الجراحة.