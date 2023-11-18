السودان يطالب الأمم المتحدة بالإنهاء "الفوري" لبعثتها

طالب السودان الأمين العام للأمم المتحدة بالإنهاء "الفوري" للبعثة الأممية لدعم الانتقال (يونيتامس) في البلد الذي مزقته الحرب، حسب رسالة وزعتها الخرطوم على مجلس الأمن الدولي مساء الخميس.

في الرسالة الرسمية بالعربية المؤرخة 16 نوفمبر والمرفقة برسالة بالإنجليزية من سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، أبلغ وزير الخارجية علي الصادق علي أنطونيو غوتيريش بـ"طلب حكومة السودان من الأمم المتحدة الإنهاء الفوري لبعثة يونيتامس" التي توظف مئات المدنيين منذ 2020.

وأكّد ستيفان دوغاريك المتحدّث باسم غوتيريش تسلّم هذه الرسالة، موضحا أن البعثة الأمميّة وظّفت 245 شخصا في بورتسودان ونيروبي وأديس أبابا وكينيا وإثيوبيا.

ووُزّعت الرسالة ، مساء الخميس على أعضاء مجلس الأمن أثناء اجتماعه لبحث النزاع في السودان.

وفي نهاية الاجتماع، حدث "تحول درامي" وفق الأمم المتحدة عندما أعلن ممثل الخرطوم "قرار الحكومة السودانية إنهاء البعثة".

وقال الحارث إن البعثة "لم تعد تلبي احتياجات وأولويات" بلاده، مؤكدا في الآن نفسه أن الخرطوم "ستواصل العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة".

وجاء في رسالة وزير الخارجية أن "حكومة السودان ملتزمة الانخراط البنّاء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة حول صيغة جديدة مناسبة ومتفق عليها".

وأشار دوغاريك إلى أنّ "الأمين العام عيّن إيان مارتن لقيادة عمليّة المراجعة الاستراتيجيّة لبعثة الأمم المتحدة في السودان بهدف تزويد مجلس الأمن خيارات حول سُبل تكييف ولاية البعثة لتُناسب السياق الحالي".

كذلك، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة "مبعوثا شخصيا له إلى السودان".

وقال دوغاريك إن غوتيريش عين الجزائري رمطان لعمامرة كمبعوث له إلى السودان "وهو تعيين كان يتم الإعداد له منذ بعض الوقت".

وقال المتحدث "سنواصل التعامل بشكل وثيق مع جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن، لتوضيح الخطوات التالية.. كما تعلمون، بالطبع، إن مجلس الأمن هو الذي يعطي الأمانة العامة تفويضا للعمل على بناء السلام والبعثات السياسية وبعثات حفظ السلام".

ومساء الخميس، دانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا أما أكيا بوبي أمام مجلس الأمن اتساع نطاق النزاع في السودان إلى مناطق أخرى من البلاد التي تضم أصلا أكبر عدد من النازحين في العالم.

وأشار مسؤول العمليات الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث الاثنين إلى أنه بعد نحو سبعة أشهر من الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، "يحتاج قرابة 25 مليون شخص في السودان حاليا إلى مساعدات إنسانية".