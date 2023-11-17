القوات الإسرائيلية تتبادل إطلاق النار مع فلسطينيين في جنين مع توقف المساعدات بغزة

تبادلت القوات الإسرائيلية ومسلحون فلسطينيون إطلاق النار في بلدة جنين بالضفة الغربية المحتلة خلال عملية دهم أجراها الجيش الإسرائيلي ليلا، وانتهت في مستشفى حيث قال الهلال الأحمر إن القوات الإسرائيلية اعتقلت وفتشت فرق المسعفين الجمعة.

وفي قطاع غزة، قالت وكالات إغاثة إنها اضطرت إلى إلغاء توصيل الاحتياجات الأساسية، محذرة من احتمال وشيك لجوع واسع النطاق بعد يوم من انهيار خدمات الهواتف والإنترنت في القطاع المحاصر بسبب نقص الوقود. كما قالت إن معظم الناس في غزة بلا غذاء مناسب أو مياه شرب.

وقتل 11470 فلسطينيا على الأقل- أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء- منذ اندلاع الحرب، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. وفقد أكثر من 2700 شخص.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس بعد هجوم شنته في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل. وقتل نحو 1200 شخص في ذلك الهجوم كما احتجز 240 رهينة.