بوريل مخاطبا إسرائيل : "رعب واحد لا يبرر آخر"

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس، إنه لا ينبغي لإسرائيل أن "يدفعها الغضب" في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وقال بوريل، على هامش اجتماع في إسرائيل مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين،إن:"رعب واحد لا يبرر آخر".

وأضاف بوريل :" إنني أتفهم مخاوفك وألمك. أتفهم مخاوف وآلام من تعرضوا للهجوم والاختطاف. أتفهم غضبك، ولكن دعني أطلب منك ألا يتمكن منك الغضب. أعتقد أن هذا ما يمكن أن يقوله لك أفضل أصدقاء إسرائيل، لأن ما يصنع الفرق بين مجتمع متحضر وجماعة متشددة هو احترام الحياة البشرية".

واستطرد بوريل ،:" مات مدنيون أبرياء، بينهم آلاف الأطفال، في الأسابيع الماضية. ونعلم أيضا أن الناس يجبرون أيضا على مغادرة منازلهم ويحتاجون إلى المساعدة. إنهم بحاجة إلى الغذاء والماء والوقود والحماية".

يشار إلى أن زيارة بوريل إلى إسرائيل هي الأولى له منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.