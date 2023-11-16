إسرائيل تأمر سكان 4 بلدات في جنوب قطاع غزة بإخلائها

أمرت إسرائيل المدنيين بمغادرة أربع بلدات في الجزء الجنوبي من قطاع غزة اليوم الخميس مما زاد المخاوف من توسع نطاق حربها على حركة حماس لمناطق أبلغت الناس قبل ذلك أنها آمنة ليتجهوا لها.

وفي شمال القطاع قالت إسرائيل إن قواتها لا تزال موجودة في مجمع الشفاء الطبي لكن دون تقديم أي تفاصيل عن العمليات هناك منذ أمس، عندما اقتحمت القوات المجمع بعد حصاره لأيام.

وأمرت منشورات أسقطتها طائرة إسرائيلية خلال الليل المدنيين بمغادرة خزاعة وعبسان وبني سهيلا والقرارة على المشارف الشرقية لمدينة خان يونس في جنوب القطاع. وتلك البلدات يسكنها إجمالا أكثر من مئة ألف نسمة وقت السلم لكنها تؤوي حاليا أعدادا إضافية تقدر بعشرات الآلاف ممن فروا من مناطق أخرى.

وجاء في المنشورات أن الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع ما تفعله حركة حماس في مناطق السكن المذكورة وأضاف "من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء أماكن سكنكم فورا والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة... أي شخص يقترب من المسلحين أو منشآتهم يعرض حياته للخطر، وسيتم استهداف كل منزل يستخدمه المسلحون". وقال السكان إن المنطقة تعرضت بالفعل لقصف مكثف خلال الليل.

وأمرت إسرائيل بالفعل بإخلاء النصف الشمالي بأكمله من قطاع غزة قبل أن تدخله قوات برية في أواخر الشهر الماضي. ويحمل سكان يسيرون في صفوف طويلة متعلقات قليلة يوميا وهم متجهون جنوبا ويمرون أمام جنود إسرائيليين خلال "فترات توقف تكتيكية" لست ساعات للسماح للسكان بالمغادرة.