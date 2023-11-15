إصابة 7 من كوادر المستشفى الأردني في غزة بقصف إسرائيلي

أعلن الأردن الأربعاء عن إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جراء قصف إسرائيلي في محيط المستشفى، وأكدت وزارة الخارجية إن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق "لإتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد هذه الجريمة النكراء".

ونقل بيان اصدره الجيش الأردني عن ناطق رسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله إن "سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا اليه".

وأوضح أن "إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة"، مشيرا الى ان "زملاءهم يقدمون العناية اللازمة لهم ولعدد من الفلسطينيين".

واضاف المصدر ان "القوات المسلحة بدأت تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتوكّد مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره".

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "القصف الاسرائلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة الذي أدى إلى إصابة كوادره السبعة".

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن "تعريض إسرائيل المستشفى وطواقمه للخطر خلاله قصفها الفلسطينيين جريمة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي".

واوضح أن "الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر".

واكد القضاة إن "الحكومة تنتظر نتائج التحقيق الذي بدأته القوات المسلحة لاتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد هذه الجريمة النكراء".