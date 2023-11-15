السيسي وبوتين يتفقان على تكثيف الجهود الدولية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء على تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من بوتين اليوم الثلاثاء، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي.

وقال المتحدث إن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين. ووفقا للمتحدث، اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك.

ويتعرض قطاع غزة لهجمات برية وجوية من جانب إسرائيل، ردا على عملية طوفان الأقصى التي اطلقتها حماس التي تحكم القطاع في السابع من الشهر الماضي وشملت هجمات صاروخية واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.