وزير المالية الإسرائيلي اليميني يؤدي "الهجرة الطوعية" لفلسطينيي غزة إلى دول أخرى

أيد وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى.

وغرد سموتريتش عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الثلاثاء: "الهجرة الطوعية واستيعاب دول العالم لسكان غزة العرب حل إنساني من شأنه أن يضع حدا لمعاناة اليهود والعرب على حد سواء".

وفي بيان أطول عبر موقع فيسبوك، أضاف سموتريتش أنه يمكن استقبال اللاجئين "بمساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي، بما يشمل إسرائيل"، مشيرا إلى مقال رأي مماثل كتبه عضوان في البرلمان الإسرائيلي في صحيفة "وول ستريت جورنال".

يشار إلى أن سموتريتش كان أنكر في السابق وجود الشعب الفلسطيني فيما مضى.

وقال في فعالية أقيمت بباريس مطلع العام: "لا يوجد شيء اسمه فلسطينيون، لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".

وقدم سموتريتش خريطة "إسرائيل الكبرى" التي شملت أيضا الضفة الغربية والأردن.

وتوجد قوى من أقصى اليمين في إسرائيل تسعى إلى إنشاء دولة ذات حدود توراتية تشمل أيضا أجزاء من الأردن.