الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على مبان حكومية تابعة لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سيطرته على عدة مبان حكومية تابعة لحماس في مدينة غزة، من بينها مقر المجلس التشريعي (البرلمان) ومقر جهاز الشرطة التابع للحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة وعدة دول.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان، أن قواته سيطرت في "قلب مدينة غزة" على "عدة مراكز سلطوية رئيسية لحماس استخدمت لأغراض عسكرية"، موضحا أن من بينها "مقر المجلس التشريعي الحمساوي، والمجمع الحكومي، ومقر الشرطة الحمساوية، وكلية الهندسة التي استخدمت كمعهد لصناعة وتطوير الأسلحة القتالية".

كما أضاف البيان أنه تمت السيطرة على "مقر دار الحاكم الذي يُستخدم باعتباره مرفق إرهاب ويحتوي على مكاتب عسكرية وشرطية تابعة لمنظمة حماس، وعلى مكاتب تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الحمساوي، ومقرات القيادة التابعة للمنظمة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين إضافيين في المعارك الدائرة مع مسلحي حركة حماس في قطاع غزة، ليصل إجمالي قتلى القوات الإسرائيلية إلى 46، منذ بدء العمليات البرية يوم 27 أكتوبر.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، عبر منصة "إكس" هوية جنديين اثنين قتلا، مساء الإثنين، في المعارك شمالي قطاع غزة.

وتسعى إسرائيل لإنهاء حكم حماس للقطاع بعد هجمات غير مسبوقة شنتها الحركة على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، مما تسبب في مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

كما اختطفت حماس وفصائل أخرى أكثر من 240 رهينة، بينهم أجانب، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وترد إسرائيل بقصف جوي عنيف وعمليات برية في القطاع، مما تسبب في مقتل أكثر من 11 ألف شخص في غزة، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب سلطات القطاع الصحية.