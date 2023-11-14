الأمم المتحدة: توقف إمدادات المياه في قطاع غزة بسبب نقص الوقود

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، توقف إمدادات المياه في جنوب قطاع غزة بسبب نقص الوقود، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، نقلاً عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا): "بسبب نقص الوقود، توقفت عن العمل محطات الصرف الصحي العامة، و60 بئر مياه في الجنوب، ومحطتي تحلية المياه الرئيسيتين في رفح والمنطقة الوسطى، ومحطتي الصرف الصحي الرئيسيتين في الجنوب، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في رفح".

وأضاف المكتب: "هذا يشكل تهديداً خطيراً للصحة العامة، مما يزيد من خطر تلوث المياه وتفشي الأمراض، إلى جانب إغلاق أعمال الصرف الصحي البلدية".

ونزح ما يقرب من 1.6 مليون شخص من سكان قطاع غزة المحاصر البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، ويقيم نحو نصف النازحين داخلياً في منشآت تابعة للأونروا.