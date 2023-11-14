دفن 179 جثة في قبر جماعي بغزة

قال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبوسلمية لوكالة فرانس برس، إن 179 جثة على الأقل دفنت، اليوم الثلاثاء، في "قبر جماعي" بموقع المؤسسة الاستشفائية، موضحاً أن بينهم سبعة أطفال حديثي الولادة توفوا جراء انقطاع الكهرباء.

وأضاف: "اضطررنا إلى دفنهم في قبر جماعي"، مشيراً إلى أن جثثاً تنتشر في ممرات المستشفى والكهرباء مقطوعة عن برادات المشارح"، مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.