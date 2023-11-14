خطر الإغلاق خلال ساعات يهدد جميع مستشفيات قطاع غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن خطر الإغلاق يهدد جميع مستشفيات القطاع خلال ساعات في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية لليوم الـ 39 على التوالي.

وأفادت الوزارة بأن المستشفيات في قطاع غزة باتت عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية بفعل الاستهداف الإسرائيلي وأزمة نفاد الوقود، مشيرة إلى أن المستشفيات ستتوقف عن العمل في الـ48 ساعة المقبلة كحد أقصى.

وطالبت الوزارة بتحرك عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما في ذلك الوقود والمستهلكات الطبية.

وبحسب الوزارة، فإن 25 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بالفعل، إلى جانب 52 مركزاً صحياً للرعاية الأولية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم، عن توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء نفاد الوقود.