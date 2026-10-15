منصور بن محمد يشهد تخريج منتسبي برنامج «إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة»

شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، حفل تخريج منتسبي برنامج «إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة»، الذي أطلقه المستشفى الأمريكي في دبي، بالتعاون مع «هارفرد بزنس إمبكت – Harvard Business Impact»، بهدف إعداد جيلٍ مستدام جديد من القيادات الإماراتية القادرة على قيادة وتطوير قطاع الرعاية الصحية، والمساهمة في صياغة مستقبله وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في المجالات كافة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا ومجموعة المستشفى الأمريكي، شريف بشارة: «يجسد برنامج (إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة) التزامنا بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة القطاعات الحيوية وصناعة المستقبل. ويأتي البرنامج امتداداً لرؤية دبي ودولة الإمارات في بناء منظومة صحية عالمية المستوى، ترتكز على المعرفة والابتكار والتميز المؤسسي، وتعزز مكانتهما مركزاً رائداً للرعاية الصحية».

وأضاف بشارة: «نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات عالمية مرموقة، على إعداد قيادات إماراتية تمتلك الرؤية الاستراتيجية والخبرات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع، وقيادة تطوير نماذج رعاية أكثر كفاءة واستدامة، بما يرسّخ تنافسية المنظومة الصحية، ويعزز جاهزيتها لتلبية تطلعات المجتمع واحتياجات الأجيال المقبلة».

أحدث التجارب

وتضمن البرنامج رحلة متكاملة للتطوير القيادي تضمنت التأهيل الأكاديمي بالتعاون مع «هارفارد بزنس إمبكت»، والتدريب الميداني في مستشفيات متخصصة وعيادات تابعة للمستشفى الأمريكي دبي، إلى جانب رحلة معرفية إلى مستشفى «مايو كلينيك» في الولايات المتحدة، للاطلاع على أحدث التجارب والممارسات العالمية في القيادة والإدارة الصحية، بما عزز قدرات المشاركين وأهلهم لتولي أدوار محورية في إدارة وتطوير القطاع الصحي داخل الدولة.

ويجسد البرنامج نهج دولة الإمارات في تأهيل الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة القطاعات الحيوية وصناعة مستقبلها، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية لمواكبة التطورات في العلوم والتقنيات والخدمات الطبية.

ويُعد البرنامج نموذجاً وطنياً يُرسّخ ثقافة الابتكار والريادة في إدارة المنظومات الصحية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كمركزٍ إقليمي وعالمي لتطوير الكفاءات وقيادة التحول في مجال الرعاية الصحية، بما ينسجم مع «رؤية الإمارات 2031»، ورؤية دبي المستقبلية في بناء قطاعٍ صحي عالمي المستوى.

كما يعكس البرنامج أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والخبرات العالمية في تطوير رأس المال البشري، من خلال الجمع بين التأهيل الأكاديمي والتجربة العملية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في إعداد قيادات صحية مؤهلة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.

تأسّس المستشفى الأمريكي دبي عام 1996، وهو العلامة التجارية الرائدة لمجموعة محمد وعبيد الملا، ووجهة رعاية صحية رائدة في المنطقة، تقدّم حلولاً طبية عالمية المستوى، مدعومة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية. والمستشفى الأمريكي دبي هو عضو في شبكة مايو كلينيك الطبية (MCNM)، والرائد في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية المرموقة. ويستثمر المستشفى الأمريكي دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والتعليم، وابتكار وتوفير حلول طبية مبتكرة لخدمة الناس. ويواصل المستشفى رفع معايير جودة العلاج من خلال تركيزه على راحة ورفاهية المرضى وفقاً لأعلى المعايير الدولية، حيث تسهم بحوث المقارنات المعيارية التي يجريها المستشفى في تحسين الكفاءة الطبية ورفع مستوى نتائج الخدمات الطبية.

• البرنامج أطلقه المستشفى الأمريكي في دبي، بالتعاون مع «هارفارد بزنس إمبكت»، لإعداد قيادات وطنية مؤهلة لقيادة مستقبل الرعاية الصحية.

• مسار تدريبي متكامل يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي والاطلاع على التجارب العالمية الرائدة للتطوير القيادي، التي جمعت بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية والتجارب الدولية.

• رحلة معرفية إلى «مايو كلينيك» في الولايات المتحدة، للاطلاع على أحدث التجارب والممارسات العالمية في القيادة والإدارة الصحية.

• تأهيل أكاديمي بالتعاون مع «هارفارد بزنس إمبكت»، وتدريب ميداني في مستشفيات متخصصة وعيادات تابعة للمستشفى الأمريكي، وتجربة ميدانية في مرافق المستشفى الأمريكي دبي، لتعزيز المهارات القيادية وتطوير القدرات العملية في إدارة المؤسسات الصحية.