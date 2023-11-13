الاتحاد الأوروبي يكشف رؤيته لمستقبل غزة بعد الحرب

كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميغيل بوينو، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن رؤية التكتل لمستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب الراهنة بين إسرائيل وحماس.

ومع استمرار القصف وتصاعد حدة المعارك على الأرض في غزة، يدور في أروقة السياسة الغربية الحديث عن مستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب، ففي الوقت الذي تقول إسرائيل إنها لا تريد احتلال غزة، تشدد على مواصلة القتال حتى القضاء على حماس، في حين يُنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها مرشحة لإدارة شؤون غزة مستقبلًا.

بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سبق وأعلن أنّ حكومته ستتولى لفترة غير محدّدة "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة بعد الحرب.

وعن موقف الاتحاد الأوروبي إزاء ذلك، قال بوينو، إنه "بالنسبة للتكتل، فلا يمكن أن يكون هناك وجود أمني إسرائيلي طويل الأمد في غزة".

وشدد على أن "غزة هي جزء أساسي من أي دولة فلسطينية مستقبلية".

واعتبر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن "التهجير القسري للفلسطينيين من غزة سيكون كارثة إنسانية، كما أنه لن يكون سوى وصفة لمزيد من عدم الاستقرار الإقليمي".