الأم "الخارقة" في غزة تثير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي

احتفت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأم في غزة شوهدت وهي تجر عربتين بداخلهما طفليها على ما يبدو، وقالوا إنها ظلت تجرهما لمسافة طويلة أثناء عملية النزوح في قطاع غزة.

وقال أحد الحسابات الذي يملك نحو 5 ملايين متابع على إنستغرام إن الأم جرت العربتين لمدة خمس ساعات قطعت خلالها 14 كيلومترا، وأرفق مقطعا يوثق ما حدث.

وتحت عنوان "Super Mom" أو "الأم الخارقة"، انتشر المقطع خلال الساعات الماضية، وأشاد مستخدمون لموقع "أكس" وفق ما يظهر في التعليقات المنشورة على المقطع بقوتها وصلابتها.

وكتب مستخدم: "الأم هي الحضن الدافئ. الرحمة. التحمل. الصبر".

ورسم هذا المستخدم صورة تعبيرية للأم تعكس مدى قوتها في التعامل مع الأزمة.

لكن مستخدما آخر انتقد تعامل النازحين الآخرين معها، إذا يظهر المقطع أنها كانت تسير "بينما لا أحد يبذل أي جهد لمساعدتها"، ومع ذلك لا يعرف ما إذا كان ما قد حدث ذلك بالفعل، إذ أن المقطع قصير ولا يظهر أي سياقات أخرى.

ومع حدة المعارك في شمال قطاع غزة، نزح عشرات آلاف الفلسطينيين، خلال الأيام الماضية، بعد إنذارات من الجيش الإسرائيلي لكي يلجأوا إلى الجنوب.

وبعد تعرض القطاع لقصف متواصل منذ أكثر من شهر وخضوعه لحصار كامل، نزح 1.6 مليون من سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، وفق الأمم المتحدة.

ووافقت إسرائيل على "هدن" إنسانية يومية للسماح للمدنيين بالفرار عبر "ممر إجلاء" إلى جنوب القطاع هربا من المعارك.

وقُتل أكثر من 11 ألف شخص، بينهم آلاف النساء والأطفال، في القصف الإسرائيلي على غزة، حسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وجاء القصف الإسرائيلي في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، واختطاف حوالي 240 شخصا.