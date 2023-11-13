وفاة 5 أطفال رضّع و7 مرضى في غزة بسبب انقطاع الكهرباء

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني أن خمسة أطفال رضع، وسبعة مرضى في العناية المركزة، توفوا بسبب انقطاع الكهرباء في مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة والذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.

وكان المستشفى أعلن أن 39 طفلاً رضيعاً لا يزالون فيه وأن ممرضين يلجأون إلى التنفس الاصطناعي اليدوي لإبقائهم على قيد الحياة، فيما أشارت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى أن 17 مريضاً موجودون في قسم العناية المركزة.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن أكبر مستشفى في غزة توقف عن العمل، وإن الوفيات بين المرضى في ارتفاع، مع استمرار الهجوم الإسرائيلي العنيف على القطاع.