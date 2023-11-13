خلال تدريب عسكري.. مقتل 5 جنود أميركيين جراء سقوط طائرتهم بالبحر المتوسط

قال مسؤولون أميركيون أمس، إن خمسة جنود أميركيين لقوا حتفهم، يوم الجمعة الماضي، عندما سقطت طائرة كانت تقلهم في البحر المتوسط خلال تدريب عسكري.

وذكر مسؤولان أميركيان طلبا عدم ذكر هويتهما أن القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا أعلنت بدء عمليات البحث والإنقاذ عقب الحادث مباشرة وأن الحادث قيد التحقيق للوقوف على أسبابه.

ووصف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان تحطم الطائرة بأنه "حادث وقع خلال تدريب".

و​​بعد هجوم شنته حركة "حماس" على إسرائيل الشهر الماضي، نشر الجيش الأميركي حاملتي طائرات وسفنا داعمة لهما وعشرات الطائرات في شرق البحر المتوسط لتكون بمثابة رادع لضمان عدم اتساع نطاق الصراع.

وأبلغت القيادة التي تتولى العمليات العسكرية الأميركية في أوروبا وأجزاء من الشرق الأوسط عن الحادث أول من أمس.

وقالت "يمكننا أن نقول بشكل قاطع إن الطلعة الجوية كانت مرتبطة بالتدريب فقط، ولا توجد مؤشرات على نشاط عدائي".

وأضافت أنه لن يُكشف عن أسماء الضحايا قبل الانتهاء من إخطار أقاربهم.

وقدم الرئيس جو بايدن التعازي في بيان أصدره أمس.