مقتل 5 جنود أميركيين في تحطم طائرتهم بالبحر المتوسط

قالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان اليوم الأحد إن خمسة جنود أميركيين لقوا حتفهم عندما سقطت طائرة كانت تقلهم في البحر المتوسط في أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عسكري.

وأضافت القيادة الأميركية في أوروبا "يوكوم" في بيان "خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أميركية تقل خمسة من عناصر الجيش لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. ولقي العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة حتفهم".