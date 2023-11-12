غوتيريش: هجمات حماس لا تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد إن الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل لا تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين.

وأضاف غوتيريش في مقابلة لشبكة (سي.إن.إن) "لا يمكنك استخدام الأشياء المروعة التي فعلتها حماس باعتبارها سببا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، مضيفا أن 101 من موظفي الأمم المتحدة لقوا حتفهم حتى الآن في الحرب بين حماس وإسرائيل.