إسرائيل تنفذ أول ضربة في عمق الأراضي اللبنانية منذ بدء الحرب على غزة

استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم السبت، مركبة في جنوب لبنان، على مسافة حوالي 45 كيلومترا من شمال الحدود بين البلدين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، لتكون أول ضربة في عمق الأراضي اللبنانية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، وما أعقبها من قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "طائرة مسيرة استهدفت سيارة بيك أب في أحد البساتين في منطقة البراك في منطقة الزهراني على الساحل اللبناني".

وكان تبادل القصف وإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني مقتصراُ حتى اليوم على المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، منذ بدء الحرب، وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها إسرائيل ضربة ضد هدف على هذا البعد من الحدود.

ولم يتمكن الصحافيون من الاقتراب من الموقع المستهدف، وهو مزرعة موز، حيث منع الجيش اللبناني الوصول إليها.