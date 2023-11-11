اليابان تعرب عن قلقها إزاء الطلعات الجوية لقاذفات القنابل الصينية والروسية

أعرب رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا عن قلقه إزاء الطلعات الجوية المشتركة، الأخيرة، لقاذفات القنابل الصينية والروسية، فوق المياه بالقرب من بلاده، محذراً من أن اليابان تواجه بيئة أمنية أصعب وأكثر تعقيداً.

وقال كيشيدا، في كلمة بقاعدة "إيروما" الجوية، التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية، في مقاطعة "سايتاما" بالقرب من طوكيو: "تتزايد محاولات تغيير الوضع الحالي، من جانب واحد، في أنحاء بلادنا، وهناك حاجة لنشر سريع لصواريخ بعيدة المدى لدعم الدفاع"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم السبت.

وفي شهر يونيو الماضي، حلقت أربع قاذفات قنابل صينية وروسية بشكل مشترك فوق المياه، بالقرب من اليابان، مما دفع قوات الدفاع الذاتي الجوية إلى نشر طائرات مقاتلة، وعلى الرغم من عدم انتهاك المجال الجوي الياباني، أعربت وزارة الدفاع اليابانية للصين وروسيا عبر القنوات الدبلوماسية، عن مخاوفها الخطيرة، حيث اعتبرت هذا العمل استعراضاً للقوة.